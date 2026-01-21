Ausblick: Waaree Energies zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Waaree Energies veröffentlicht am 21.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Waaree Energies im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 37,75 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 18,41 INR je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal soll Waaree Energies nach den Prognosen von 6 Analysten 64,27 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 85,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 34,57 Milliarden INR umgesetzt worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 13 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 130,89 INR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 68,24 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich auf 268,01 Milliarden INR, gegenüber 144,22 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at