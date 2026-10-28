Wabash National Aktie
WKN: 883541 / ISIN: US9295661071
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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Wabash National legt Quartalsergebnis vor
Wabash National wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,456 USD gegenüber 0,970 USD im Vorjahresquartal.
2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 453,7 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 18,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 381,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -2,328 USD im Vergleich zu 5,07 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 1,58 Milliarden USD, gegenüber 1,54 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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