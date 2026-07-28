Wabash National Aktie
WKN: 883541 / ISIN: US9295661071
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28.07.2026 07:01:06
Ausblick: Wabash National präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Wabash National äußert sich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,560 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Wabash National noch ein Verlust pro Aktie von -0,230 USD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite soll Wabash National 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 402,9 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 12,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Wabash National 458,8 Millionen USD umsetzen können.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,765 USD, gegenüber 5,07 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 1,58 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,54 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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