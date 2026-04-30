Ausblick: Wabash National vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Wabash National wird am 01.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -1,009 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Wabash National noch 5,36 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll Wabash National 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 319,0 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 16,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Wabash National 380,9 Millionen USD umsetzen können.

Die Schätzungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,486 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,07 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 1,54 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 1,54 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at