WKN DE: A1JTQ0 / ISIN: INE342J01019

09.02.2026 07:01:06

Ausblick: WABCO India stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

WABCO India wird am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 56,40 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte WABCO India 66,15 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 6,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 10,29 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 9,62 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 236,53 INR, gegenüber 242,90 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 39,61 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 38,24 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

