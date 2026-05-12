WABCO India Aktie
WKN DE: A1JTQ0 / ISIN: INE342J01019
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12.05.2026 07:01:06
Ausblick: WABCO India stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
WABCO India wird am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 77,50 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei WABCO India noch ein Gewinn pro Aktie von 66,81 INR in den Büchern gestanden.
3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 11,23 Milliarden INR – das würde einem Zuwachs von 10,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 10,12 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
4 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 275,43 INR je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 242,90 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 40,83 Milliarden INR, gegenüber 38,24 Milliarden INR im vorherigen Zeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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