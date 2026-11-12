WABCO India Aktie

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WKN DE: A1JTQ0 / ISIN: INE342J01019

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12.11.2026 07:01:06

Ausblick: WABCO India stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

WABCO India lässt sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird WABCO India die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 10,30 INR aus. Im letzten Jahr hatte WABCO India einen Gewinn von 9,51 INR je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 21,26 Prozent auf 11,07 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,13 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 54,30 INR, gegenüber 45,44 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 47,50 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 41,11 Milliarden INR erwirtschaftet wurden.

Redaktion Finanzen.net

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