Ausblick: WABCO India veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

WABCO India wird am 24.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 12,30 INR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 10,75 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 7,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 10,49 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 9,76 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 52,62 INR, während im vorherigen Jahr noch 45,44 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 46,56 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 41,11 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at