Wabtec Aktie

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WKN: 896022 / ISIN: US9297401088

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21.07.2026 07:01:06

Ausblick: Wabtec öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Wabtec wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 22.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

11 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 2,61 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 33,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,96 USD erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 10 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 13,59 Prozent auf 3,07 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,71 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 10,63 USD, gegenüber 6,83 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 12 Analysten durchschnittlich 12,39 Milliarden USD im Vergleich zu 11,17 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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