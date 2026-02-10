Wabtec Aktie
WKN: 896022 / ISIN: US9297401088
|
10.02.2026 07:01:06
Ausblick: Wabtec präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Wabtec wird am 11.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 11 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2,08 USD. Dies würde einem Zuwachs von 69,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Wabtec 1,23 USD je Aktie vermeldete.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Wabtec in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,92 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 2,87 Milliarden USD im Vergleich zu 2,58 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Für das beendete Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,97 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 6,04 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 11,07 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 10,39 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
