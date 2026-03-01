Ausblick: Wajax öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Wajax gibt am 02.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,670 CAD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 1240,0 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,050 CAD je Aktie erzielt worden waren.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 2,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 565,9 Millionen CAD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 553,1 Millionen CAD aus.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,83 CAD je Aktie, gegenüber 1,97 CAD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 2,14 Milliarden CAD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 2,10 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at