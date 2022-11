Ausblick: Wajax stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Wajax wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.11.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2022 abgelaufen ist.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,748 CAD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 6,86 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,700 CAD je Aktie erzielt worden waren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Wajax in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,05 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 477,7 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren noch 401,3 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,95 CAD, gegenüber 2,34 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 1,87 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,64 Milliarden CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at