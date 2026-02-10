Ausblick: Wal-Mart de Mexico SAB de CV präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Wal-Mart de Mexico SAB de CV wird am 11.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

8 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,891 MXN je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,870 MXN je Aktie erzielt worden.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 286,02 Milliarden MXN – das wäre ein Zuwachs von 4,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 274,70 Milliarden MXN umgesetzt worden waren.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 16 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,02 MXN, gegenüber 3,08 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 16 Analysten durchschnittlich auf 1.021,29 Milliarden MXN geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 958,51 Milliarden MXN erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at