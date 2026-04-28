Wal-Mart de Mexico SAB de CV Aktie

Wal-Mart de Mexico SAB de CV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14PRL / ISIN: MX01WA000038

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
28.04.2026 07:01:06

Ausblick: Wal-Mart de Mexico SAB de CV präsentiert Quartalsergebnisse

Wal-Mart de Mexico SAB de CV präsentiert in der am 29.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,710 MXN. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,710 MXN je Aktie in den Büchern gestanden.

11 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 2,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 240,97 Milliarden MXN. Dementsprechend gehen die Experten bei Wal-Mart de Mexico SAB de CV für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 246,10 Milliarden MXN aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,19 MXN, während im vorherigen Jahr noch 2,87 MXN erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1.069,68 Milliarden MXN umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1.011,60 Milliarden MXN waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Wal-Mart de Mexico SAB de CV

mehr Nachrichten

Analysen zu Wal-Mart de Mexico SAB de CV

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Wal-Mart de Mexico SAB de CV 2,61 -3,48% Wal-Mart de Mexico SAB de CV

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 17: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 17
25.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.04.26 KW 17: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.04.26 KW 17: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließt fester -- DAX geht leichter aus dem Handel -- US-Börsen schließen schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich mit Verlusten
Der heimische Markt konnte am Dienstag moderat zulegen. Der deutsche Leitindex bewegte sich etwas nach unten. An den US-Börsen waren Verluste zu sehen. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen