Ausblick: Wal-Mart de Mexico SAB de CV präsentiert Quartalsergebnisse

Wal-Mart de Mexico SAB de CV präsentiert in der am 29.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,710 MXN. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,710 MXN je Aktie in den Büchern gestanden.

11 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 2,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 240,97 Milliarden MXN. Dementsprechend gehen die Experten bei Wal-Mart de Mexico SAB de CV für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 246,10 Milliarden MXN aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,19 MXN, während im vorherigen Jahr noch 2,87 MXN erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1.069,68 Milliarden MXN umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1.011,60 Milliarden MXN waren.

Redaktion finanzen.at