Ausblick: Wal-Mart de Mexico SAB de CV präsentiert Quartalsergebnisse

Wal-Mart de Mexico SAB de CV lädt am 22.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 10 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,640 MXN je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Wal-Mart de Mexico SAB de CV 0,650 MXN je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Wal-Mart de Mexico SAB de CV in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,60 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 250,19 Milliarden MXN. Im Vorjahresviertel waren noch 246,25 Milliarden MXN in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 17 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,15 MXN, gegenüber 2,87 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 17 Analysten durchschnittlich auf 1.060,80 Milliarden MXN geschätzt, nachdem im Vorjahr 1.011,60 Milliarden MXN erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at