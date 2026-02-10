Ausblick: Wal-Mart de Mexico SAB de CV (spons ADRs) legt Quartalsergebnis vor

Wal-Mart de Mexico SAB de CV (spons ADRs) präsentiert am 11.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,501 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Wal-Mart de Mexico SAB de CV (spons ADRs) 0,430 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll Wal-Mart de Mexico SAB de CV (spons ADRs) 9 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 16,44 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 20,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Wal-Mart de Mexico SAB de CV (spons ADRs) 13,67 Milliarden USD umsetzen können.

15 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,70 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 1,68 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 57,34 Milliarden USD, gegenüber 52,29 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at