Wal-Mart de Mexico SAB de CV Aktie
WKN: 911857 / ISIN: US93114W1071
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28.04.2026 07:01:06
Ausblick: Wal-Mart de Mexico SAB de CV (spons ADRs) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Wal-Mart de Mexico SAB de CV (spons ADRs) lädt am 29.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.
Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,411 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Wal-Mart de Mexico SAB de CV (spons ADRs) ein EPS von 0,350 USD je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend erwarten 10 Analysten einen Zuwachs von 20,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 14,27 Milliarden USD gegenüber 11,81 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,84 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,49 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 17 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 61,60 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 52,69 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
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