Wal-Mart de Mexico SAB de CV Aktie
WKN: 911857 / ISIN: US93114W1071
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21.07.2026 07:01:06
Ausblick: Wal-Mart de Mexico SAB de CV (spons ADRs) präsentiert Quartalsergebnisse
Wal-Mart de Mexico SAB de CV (spons ADRs) äußert sich am 22.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Prognosen von 9 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,366 USD. Dies würde einem Zuwachs von 10,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Wal-Mart de Mexico SAB de CV (spons ADRs) 0,330 USD je Aktie vermeldete.
10 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 14,32 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 13,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 12,61 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 16 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,81 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,50 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 16 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 60,85 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 52,69 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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