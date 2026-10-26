Wal-Mart de Mexico SAB de CV Aktie
WKN DE: A14PRL / ISIN: MX01WA000038
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26.10.2026 07:01:06
Ausblick: Wal-Mart de Mexico SAB de CV stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Wal-Mart de Mexico SAB de CV stellt am 27.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 9 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,711 MXN je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Wal-Mart de Mexico SAB de CV 0,680 MXN je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 3,41 Prozent auf 249,76 Milliarden MXN. Im Vorjahresviertel hatte Wal-Mart de Mexico SAB de CV noch 241,52 Milliarden MXN umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 17 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 3,03 MXN prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,87 MXN je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 17 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1.048,21 Milliarden MXN umgesetzt werden sollen, gegenüber 1.011,60 Milliarden MXN im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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