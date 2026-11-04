Walker & Dunlop Aktie
WKN DE: A1C6W8 / ISIN: US93148P1021
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Walker Dunlop informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Walker Dunlop wird am 05.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Walker Dunlop im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,975 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,980 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite soll Walker Dunlop 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 310,9 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 0,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Walker Dunlop 312,0 Millionen USD umsetzen können.
Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,28 USD, gegenüber 1,64 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 1,27 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,27 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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