Walker & Dunlop Aktie
WKN DE: A1C6W8 / ISIN: US93148P1021
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Walker Dunlop präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Walker Dunlop wird sich am 06.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.
4 Analysten schätzen, dass Walker Dunlop für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,16 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,850 USD je Aktie erwirtschaftet.
Das vergangene Quartal soll Walker Dunlop im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 321,5 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 275,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 16,73 Prozent gesteigert.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,60 USD, gegenüber 3,19 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 1,21 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,15 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
