Ausblick: Walker Dunlop präsentiert Quartalsergebnisse

Walker Dunlop wird am 26.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 1,23 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,32 USD je Aktie erzielt worden.

Walker Dunlop soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 343,7 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 4,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 359,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,19 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 3,19 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,24 Milliarden USD, gegenüber 1,15 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at