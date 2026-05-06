Ausblick: Walker Dunlop stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Walker Dunlop wird sich am 07.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,060 USD je Aktie gegenüber 0,080 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Walker Dunlop in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,44 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 269,1 Millionen USD im Vergleich zu 233,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,58 USD, gegenüber 1,64 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 1,37 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,27 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at