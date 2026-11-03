Wallenius Wilhelmsen ASA Aktie
WKN DE: A1C0ZS / ISIN: NO0010571680
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Wallenius Wilhelmsen ASA gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Wallenius Wilhelmsen ASA präsentiert am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Prognosen von 7 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,457 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Wallenius Wilhelmsen ASA noch ein Gewinn pro Aktie von 6,06 NOK in den Büchern gestanden.
Die Umsatzschätzungen von 7 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 1,38 Milliarden USD, was einem Umsatz von 13,44 Milliarden NOK im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,63 USD je Aktie, gegenüber 25,03 NOK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 5,36 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 54,41 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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