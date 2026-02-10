Ausblick: Wallenius Wilhelmsen ASA gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Wallenius Wilhelmsen ASA wird am 11.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,454 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Wallenius Wilhelmsen ASA 6,95 NOK je Aktie eingenommen.

Laut einer Schätzung von 8 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 1,31 Milliarden USD betragen, verglichen mit 14,79 Milliarden NOK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Die Prognosen von 10 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,25 USD, gegenüber 24,74 NOK je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 9 Analysten durchschnittlich 5,30 Milliarden USD im Vergleich zu 57,09 Milliarden NOK im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at