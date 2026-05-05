Wallenius Wilhelmsen ASA Aktie
WKN DE: A1C0ZS / ISIN: NO0010571680
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05.05.2026 07:01:06
Ausblick: Wallenius Wilhelmsen ASA präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Wallenius Wilhelmsen ASA wird am 06.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Im Schnitt gehen 8 Analysten von einem Gewinn von 0,443 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 5,87 NOK je Aktie erzielt worden.
Laut einer Schätzung von 8 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 1,25 Milliarden USD betragen, verglichen mit 14,36 Milliarden NOK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,75 USD, gegenüber 25,03 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 5,13 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 54,41 Milliarden NOK generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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