Wallenius Wilhelmsen ASA Aktie
WKN DE: A1C0ZS / ISIN: NO0010571680
|
10.08.2026 07:01:06
Ausblick: Wallenius Wilhelmsen ASA präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Wallenius Wilhelmsen ASA wird am 11.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 8 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,298 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Wallenius Wilhelmsen ASA 9,27 NOK je Aktie erwirtschaftet.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 1,33 Milliarden USD für Wallenius Wilhelmsen ASA, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 13,91 Milliarden NOK erzielt wurde.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,59 USD, gegenüber 25,03 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 5,30 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 54,41 Milliarden NOK erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Wallenius Wilhelmsen ASA
|
07:01
|Ausblick: Wallenius Wilhelmsen ASA präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
27.07.26
|Erste Schätzungen: Wallenius Wilhelmsen ASA legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
05.05.26
|Ausblick: Wallenius Wilhelmsen ASA präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.04.26
|Erste Schätzungen: Wallenius Wilhelmsen ASA gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
10.02.26
|Ausblick: Wallenius Wilhelmsen ASA gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Wallenius Wilhelmsen ASA
Aktien in diesem Artikel
|Wallenius Wilhelmsen ASA
|13,19
|-2,51%