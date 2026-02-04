Wallenstam AB Registered b Aktie

WKN DE: A3DMZH / ISIN: SE0017780133

04.02.2026 07:01:06

Ausblick: Wallenstam Registered B stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Wallenstam Registered B wird am 05.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,393 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,970 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

6 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 759,4 Millionen SEK – das würde einem Abschlag von 6,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 808,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 9 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,91 SEK, gegenüber 1,18 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 3,07 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 3,16 Milliarden SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

