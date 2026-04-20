Wallenstam AB Registered b Aktie

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WKN DE: A3DMZH / ISIN: SE0017780133

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20.04.2026 07:01:06

Ausblick: Wallenstam Registered B stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Wallenstam Registered B stellt am 21.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,470 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Wallenstam Registered B 0,880 SEK je Aktie erwirtschaftet.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 5,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 827,0 Millionen SEK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 779,2 Millionen SEK aus.

9 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,85 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 3,97 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 3,14 Milliarden SEK, gegenüber 3,25 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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