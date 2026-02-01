Walt Disney Aktie
WKN: 855686 / ISIN: US2546871060
|Bilanz steht ins Haus
|
01.02.2026 07:01:06
Ausblick: Walt Disney informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Walt Disney wird am 02.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 22 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,57 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Walt Disney 1,40 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite erwarten 22 Analysten ein Plus von 4,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 25,70 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 24,60 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 25 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,61 USD im Vergleich zu 6,85 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 25 Analysten durchschnittlich bei 100,73 Milliarden USD, gegenüber 94,18 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Walt Disney
|13.11.25
|Walt Disney Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.08.25
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|Walt Disney Buy
|UBS AG
|07.05.25
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|07.08.24
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Walt Disney
|95,13
|2,22%
