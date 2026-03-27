Walvax Biotechnology Aktie
WKN DE: A1C9PK / ISIN: CNE100000WN2
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27.03.2026 07:01:06
Ausblick: Walvax Biotechnology legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Walvax Biotechnology wird am 28.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,000 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,070 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 13,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 680,1 Millionen CNY. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 772,9 Millionen CNY aus.
Die Prognose von 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,110 CNY, gegenüber 0,090 CNY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 2,49 Milliarden CNY im Vergleich zu 2,81 Milliarden CNY im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
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