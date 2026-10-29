Ausblick: Walvax Biotechnology legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Walvax Biotechnology wird am 30.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,010 CNY. Dies würde einer Verringerung von 87,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Walvax Biotechnology 0,080 CNY je Aktie vermeldete.

1 Analyst erwartet beim Umsatz einen Abschlag von 16,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 564,6 Millionen CNY. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 470,2 Millionen CNY aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr beläuft sich die Schätzung von 1 Analyst auf einen Gewinn je Aktie von 0,030 CNY, gegenüber 0,110 CNY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst 1,88 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 2,41 Milliarden CNY generiert worden waren.

Redaktion Finanzen.net