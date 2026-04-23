Ausblick: Walvax Biotechnology öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Walvax Biotechnology lädt am 24.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,020 CNY gegenüber 0,000 CNY im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 488,2 Millionen CNY aus – eine Steigerung von 5,62 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Walvax Biotechnology einen Umsatz von 462,3 Millionen CNY eingefahren.

Die Schätzung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,170 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,110 CNY einfahren können. Beim Umsatz geht 1 Analyst von 2,71 Milliarden CNY aus, nachdem im Vorjahr 2,41 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at