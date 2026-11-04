Ausblick: Warby Parker legt Quartalsergebnis vor

Warby Parker präsentiert in der am 05.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Die Schätzungen von 12 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,094 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Warby Parker in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,48 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 244,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 221,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 11 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,426 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,010 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 13 Analysten auf durchschnittlich 969,2 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 871,9 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net