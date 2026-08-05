Ausblick: Warby Parker präsentiert Quartalsergebnisse

Warby Parker wird am 06.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

12 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,102 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Warby Parker in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,96 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 238,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 214,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,468 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,010 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 979,9 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 871,9 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at