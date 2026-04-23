Ausblick: Warehouses De Pauw legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Warehouses De Pauw gibt am 24.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,360 EUR aus. Im letzten Jahr hatte Warehouses De Pauw einen Gewinn von 0,300 EUR je Aktie eingefahren.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 117,2 Millionen EUR aus – das entspräche einem Minus von 16,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 140,2 Millionen EUR in den Büchern standen.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,60 EUR, gegenüber 1,54 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 13 Analysten auf durchschnittlich 492,6 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 523,5 Millionen EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at