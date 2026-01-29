Warehouses De Pauw Aktie
Ausblick: Warehouses De Pauw präsentiert Quartalsergebnisse
Warehouses De Pauw wird am 30.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,380 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Warehouses De Pauw ein EPS von 0,400 EUR je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 8,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 115,0 Millionen EUR gegenüber 125,1 Millionen EUR im Vorjahrszeitraum.
Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 15 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,54 EUR je Aktie, gegenüber 1,96 EUR je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 12 Analysten durchschnittlich bei 458,0 Millionen EUR. Im Fiskaljahr zuvor waren 454,7 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
