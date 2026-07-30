Ausblick: Warehouses De Pauw stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Warehouses De Pauw wird am 31.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,420 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Warehouses De Pauw 0,310 EUR je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Warehouses De Pauw in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,01 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 120,6 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 123,1 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,61 EUR, wohingegen im Vorjahr noch 1,54 EUR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 491,8 Millionen EUR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 523,5 Millionen EUR waren.

Redaktion finanzen.at