Ausblick: Warner Bros Discovery legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Warner Bros Discovery präsentiert in der am 06.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

12 Analysten schätzen im Schnitt, dass Warner Bros Discovery im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,109 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,180 USD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend erwarten 16 Analysten eine Verringerung von 0,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 8,89 Milliarden USD gegenüber 8,98 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

13 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,097 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,290 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 20 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 37,40 Milliarden USD, gegenüber 37,32 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at