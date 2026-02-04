Warner Music Group Aktie

Warner Music Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2P0W9 / ISIN: US9345502036

04.02.2026 07:01:06

Ausblick: Warner Music Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Warner Music Group lädt am 05.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 14 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,358 USD. Dies würde einer Verringerung von 20,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Warner Music Group 0,450 USD je Aktie vermeldete.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Warner Music Group in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,41 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 1,77 Milliarden USD im Vergleich zu 1,67 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 17 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,40 USD, gegenüber 0,690 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 16 Analysten durchschnittlich auf 7,02 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 6,71 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

