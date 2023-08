Ausblick: Warner Music Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Warner Music Group präsentiert in der am 08.08.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2023 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 16 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,203 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Warner Music Group 0,271 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll Warner Music Group im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,47 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 13 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,43 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 2,61 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr rechnen 17 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,785 USD im Vergleich zu 1,24 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 5,92 Milliarden USD, gegenüber 5,92 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at