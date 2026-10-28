Ausblick: Warom Technology A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Warom Technology A veröffentlicht am 29.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,343 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,310 CNY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Warom Technology A in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,00 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 844,2 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren noch 675,4 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 2 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,29 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,10 CNY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 3,47 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 3,20 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at