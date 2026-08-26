Ausblick: Warom Technology A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Warom Technology A wird am 27.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,329 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Warom Technology A noch 0,230 CNY je Aktie eingenommen.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 756,7 Millionen CNY – ein Minus von 10,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Warom Technology A 840,8 Millionen CNY erwirtschaften konnte.

2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,29 CNY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,10 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 3,47 Milliarden CNY, gegenüber 3,20 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at