Ausblick: Warrior Met Coal LLC Registered gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Warrior Met Coal LLC Registered wird am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,40 USD. Dies würde einem Zuwachs von 1172,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Warrior Met Coal LLC Registered 0,110 USD je Aktie vermeldete.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Warrior Met Coal LLC Registered in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 63,46 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 488,5 Millionen USD im Vergleich zu 298,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,95 USD, gegenüber 1,08 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 1,99 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,31 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at