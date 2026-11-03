Ausblick: Warrior Met Coal LLC Registered legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Warrior Met Coal LLC Registered wird am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,55 USD aus. Im letzten Jahr hatte Warrior Met Coal LLC Registered einen Gewinn von 0,700 USD je Aktie eingefahren.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 54,28 Prozent auf 505,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 327,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,66 USD im Vergleich zu 1,08 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 2,04 Milliarden USD, gegenüber 1,31 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net