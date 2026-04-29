Ausblick: Warrior Met Coal LLC Registered veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Warrior Met Coal LLC Registered präsentiert in der am 30.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Die Prognosen von 7 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,40 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Warrior Met Coal LLC Registered noch ein Verlust pro Aktie von -0,160 USD in den Büchern gestanden.

6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 56,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 298,2 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Warrior Met Coal LLC Registered für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 467,5 Millionen USD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,82 USD, gegenüber 1,08 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 2,12 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,31 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at