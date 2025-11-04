Warrior Met Coal LLC Registered Shs Aktie
Ausblick: Warrior Met Coal LLC Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Warrior Met Coal LLC Registered wird am 05.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,306 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,800 USD je Aktie vermeldet.
Warrior Met Coal LLC Registered soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 303,3 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 7,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 327,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Für das Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,372 USD im Vergleich zu 4,79 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 1,25 Milliarden USD, gegenüber 1,53 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
