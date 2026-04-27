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WKN: 881050 / ISIN: FI0009003727

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27.04.2026 07:01:06

Ausblick: Wärtsilä veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Wärtsilä wird sich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

12 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,246 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,210 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 14 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,62 Milliarden EUR aus – das entspräche einem Plus von 3,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,56 Milliarden EUR in den Büchern standen.

Die Schätzungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,13 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,06 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 17 Analysten von durchschnittlich 6,95 Milliarden EUR aus, nachdem im Vorjahr 6,91 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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