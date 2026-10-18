Washington Trust BancorpShs Aktie
WKN: 919434 / ISIN: US9406101082
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18.10.2026 07:01:06
Ausblick: Washington Trust Bancor gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Washington Trust Bancor präsentiert in der am 19.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,871 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Washington Trust Bancor 0,560 USD je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 62,6 Millionen USD aus – eine Minderung von 36,17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Washington Trust Bancor einen Umsatz von 98,1 Millionen USD eingefahren.
Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,23 USD, gegenüber 2,71 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 244,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 385,7 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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