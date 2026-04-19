Washington Trust BancorpShs Aktie
WKN: 919434 / ISIN: US9406101082
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19.04.2026 07:01:06
Ausblick: Washington Trust Bancor legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Washington Trust Bancor stellt am 20.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,759 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Washington Trust Bancor ein EPS von 0,630 USD je Aktie vermeldet.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 58,2 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 38,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 95,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,40 USD, gegenüber 2,71 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 246,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 385,7 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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